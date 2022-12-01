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У Києві вимикатимуть світло в усіх будинках: енергетики пояснили зміни

1 грудня 2022, 08:57

Водночас у столиці скорочується тривалість відключень світла. Але все одно графіки поки не діють.

Свет, отключения света, электроенергия, Киев
У YASNO заявили, щоу Києві вимикатимуть світло в усіх будинках/ УНІАН

У Києві почнуть вимикати світло навіть у тих будинках, у яких раніше постійно була електрика через заживлення від однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він пояснив, що такі будинки відключатимуть від мережі в ручному режимі.

За словами Коваленка, об’єкти критичної інфраструктури завжди намагалися заживити світлом якомога швидше. Тому в екстрених відключеннях вони не беруть участі. А з ними і житлові будинки, які підключені до тієї ж самої електромережі.

Щоб виправити ситуацію, енергетики почали підключати ці будинки до інших ліній мережі. На це потрібно багато часу, але багато будинків уже перемкнули.

"Якщо їх (житлові будинки – ред.) можна переключити на іншу лінію, яка вимикається – то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745", – повідомив гендиректор YASNO.

Проте це не вирішить проблему повністю. Адже є будинки, для яких навіть такий спосіб не підходить – їх не можуть перепідключити до іншої мережі, тому у них світло вимикатимуть вручну.

"Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення – ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема", – зазначає Коваленко.

Тривалість відключення світла в Києві скорочується

Водночас Коваленко повідомив, що у Києві скорочується тривалість відключень світла.

"У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора (29 листопада -ред.) – менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні (30 листопада – ред.) і самі обмеження були меншими – 545 МВт. Упродовж дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тис менше, ніж учора", – пояснив він.

Проте українська столиця продовжує жити у режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки поки що не діють.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відключення світла у столиці Україні можуть тривати аж до весни 2023 року. Через холодні температури люди можуть використовувати більше теплонагрівальних приладів, що у свою чергу збільшить навантаження на мережу.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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новини Києва свет відключення світла електроенергія
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