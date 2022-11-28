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"Відключення світла у Києві можуть тривати аж до весни": Кличко назвав основну проблему

28 листопада 2022, 09:52

Зима буде важкою, очікується більше навантаження на енергомережу через холоди. Тому навряд чи вийде відмовитися від відключень світла.

Виталий Кличко, отключение света, свет
Кличко заявив, що відключення світла у Києві можуть тривати аж до весни/ УНІАН

Відключення світла у столиці Україні можуть тривати аж до весни 2023 року. Через холодні температури люди можуть використовувати більше теплонагрівальних приладів, що у свою чергу збільшить навантаження на мережу.

Тому відмовитися від відключень електрики до весни навряд чи вдасться. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Маємо бути готові до того, що відключення можуть бути до весни. Це пов'язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади – у когось теплі підлоги, у когось УФ. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії̈. Тому йде більше навантаження на енергосистему", – пояснив мер столиці.

У той же час він зазначив, що енергетики намагаються швидше полагодити мережі, щоб можна було перейти на чіткі графіки подачі електроенергії споживачам і щоб не було сюрпризів. Проте не все можна так швидко відновити, адже деяку апаратуру доводиться замовляти на Заході.

"Ми працюємо над цим. Це питання більше до фахівців – до компанії ДТЕК. Деяка апаратура замовлена на Заході, її потрібно виготовити, привезти в Україну і встановити. Тобто це певний процес", – зазначає Кличко.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем’єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні уже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Проте дефіцит електрики ще залишається, зараз він перебуває на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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