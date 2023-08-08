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У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

Дмитро Відоменко
8 серпня 2023, 13:24 оновлено 8 серпня, 13:39
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Окупанти заявили про нібито відведення військ з Каховки Херсонської області. У Міноборони пояснили, що може означати цей прийом ворогів.
Каховка, Міноборони
Як каже замміністра оборони Ганна Маляр, в Каховці окупанти вдаються до різних провокацій / колаж Главред, фото УНІАН і Mil.gov.ua

Командування армії агресорів з РФ у Херсонській області шукає різні способи - для того, щоб виявляти проукраїнськи-патріотично налаштованих громадян. Про це на своєму Telegram-написала заступник міністра оборони України Ганни Маляр.

"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки", - пише вона.

Для цього, каже Маляр, окупанти вдаються до різних провокацій, у тому числі оголошуючи нібито про "відведення" своїх військ.

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За даними заступника Міністра оборони, в цей же самий час ворожі агенти провокували людей на вільні висловлювання, а також передавали дані про них окупаційним "правоохоронцям".

Крім того, каже Маляр, окупанти навмисно відключали абонентів від операторів російського стільникового зв'язку та проводового інтернету. А потім негайно запустили вулицями автомобілі, які були оснащені спеціальним електронним обладнанням ‒ для того, щоб виявити роботу передавачів даних.

Війна в Україні

Раніше в Міноборони розповіли, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не тільки поставили багато мін, а й зміцнили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

У ЗСУ розповіли, що логістика окупантів "захворіла". Українські військові ускладнили для російських окупантів логістику. Транспортні шляхи, якими рухалися загарбники, "захворіли" через втручання Захисників України, розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня окупанти влучили у дві багатоповерхівки у Покровську у Донецькій області. Станом на 22:00 було відомо про п'ятьох загиблих, серед них – двоє працівників ДСНС, зокрема, заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. 14 цивільних були поранені (серед поранених – 11-річна дитина).

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