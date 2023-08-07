ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні – МОУ

Окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prodvinulis-v-zaporozhskoy-oblasti-no-2-problemy-tormozyat-dvizhenie-na-yuge-mou-10491502.html Посилання скопійоване

ЗСУ просунулися у Запорізькій області/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові просунулися на напрямку двох населених пунктів у Запорізькій області і закріплюються на рубежах, яких їм вдалося досягнути.

Проте рух захисників України на півдні зараз ускладнений, тому що окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили основні панівні висоти бетоном. Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

відео дня

"На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали тактичний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування", – розповіла Маляр.

На Запорізькому і Херсонському напрямках російські окупанти зосередили свої основні зусилля на тому, щоб вести оборону.

"Ворог продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси "Ланцет", здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботине Запорізької області", – зазначила Маляр.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська. На Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що Україна знає всі наміри російських окупантів, про всі підрозділи, які зосереджені та про всіх командирів.

Також у ЗСУ попередили про тип ракет, які найважче збивати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, який тип ракет небезпечний та їх збивати найважче. За його словами, аеробалістичні ракети – важкі для збиття ППО.

Нагадаємо, українка допомагала РФ готувати удар по президенту в Миколаєві. Жінку, яка допомагала країні-агресорці РФ готувати удар по Миколаєву під час візиту президента України, затримали. Стало відомо, що вона готувала й інші удари.

Читайте також: