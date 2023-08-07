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Гатили "Іскандерами": Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську

Аліна Дембіцька
7 серпня 2023, 23:55 оновлено 8 серпня, 00:13
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Від повторного ракетного удару РФ загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.
Покровськ
Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську / Колаж: Главред, фото: / Донецька ОВА, president.gov.ua, Telegram Ігор Клименко

Російські окупаційні війська ввечері 7 серпня безжалісно вдарили ракетами "Іскандер" по житлових будинках у Покровську, що на Донеччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

"Зараз триває рятувальна операція в Покровську після російських ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким… ", - сказав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що від повторного ракетного удару є загиблий серед співробітників ДСНС.

відео дня

"Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області. Вічна пам’ять…", - сказав президент.

Український гарант також окремо відзначив українських рятувальників, працівників ДСНС, які в різних містах нашої країни працюють заради життя, щоб російський терор програвав.

На загибель Андрія Омельченка також відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка – полковника служби цивільного захисту, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Сьогодні його життя забрала російська ракета в Покровську. Полковнику Омельченку було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Непоправна втрата…", - написав Клименко у своєму Telegram-каналі.

Ракетний удар по Покровську

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері у понеділок, 7 серпня, обстріляли місто Покровськ у Донецькій області й влучили у дві багатоповерхівки. Внаслідок влучання в одну з них були повністю зруйновані кілька квартир на верхніх поверхах житлового будинку.

За даними глави МВС Ігоря Клименка, станом на 21:50 кількість загиблих складає 5 осіб. Кількість травмованих зросла до 31. З них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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