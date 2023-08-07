Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

Танки мають прибути в Україну на початку осені. Перша партія Abrams буде включати від 6 до 8 танків.

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США схвалили постачання Україні танків Abrams / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається", - сказав Буш журналістам на брифінгу, передає CNN.

За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

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"Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - підкреслив головний закупник зброї для американської армії.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.



Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams. Тоді він заявляв, що разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів. А 6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

Як повідомив представник оборонної галузі та помічник конгресмена, перша партія Abrams буде включати від 6 до 8 танків. Перед тим, як українські військові зможуть почати експлуатацію танків, вони повинні завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер в Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.

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