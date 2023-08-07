УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

Аліна Дембіцька
7 серпня 2023, 23:04 оновлено 7 серпня, 23:04
77
Танки мають прибути в Україну на початку осені. Перша партія Abrams буде включати від 6 до 8 танків.
Танки Abrams, ВСУ
США схвалили постачання Україні танків Abrams / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається", - сказав Буш журналістам на брифінгу, передає CNN.

За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

відео дня

"Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - підкреслив головний закупник зброї для американської армії.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.
З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams. Тоді він заявляв, що разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів. А 6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

Як повідомив представник оборонної галузі та помічник конгресмена, перша партія Abrams буде включати від 6 до 8 танків. Перед тим, як українські військові зможуть почати експлуатацію танків, вони повинні завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер в Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України Танк Abrams
Реклама

Головне за день

Гатили "Іскандерами": Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську

Гатили "Іскандерами": Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську

23:55 Україна
Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

23:04 Світ
Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

21:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:55

Гатили "Іскандерами": Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську

23:04

Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

22:15

Зірка "Папіка" налякала фанатів проблемою зі здоров'ям

22:01

Головоломка з родзинкою: лише найкреативніші помітять балерину серед дерев

21:52

Виправдовував війну РФ проти України: митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:48

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

21:08

Названо зброю, яка зіграє ключову роль у звільненні Чорного моря

20:36

"Ініціатива на нашому боці": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед - Залужний

20:27

Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську: багато загиблихФотоВідео

Реклама
20:16

У Москві виявили тіло відомого режисера через рік після її смерті

20:01

Легкий перекус на ранок і вечір: що поїсти, щоб не розтовстіти

19:56

Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

19:43

Відважних месників вже шукають: у РФ на смерть забили камінням двох "вагнерівців"

19:12

Що насправді відбулось на саміті у Джидді?Погляд

19:06

Навіщо додавати лід у каву: 3 рецепти, від яких усі будуть в захваті

18:50

Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

18:30

Які знаки зодіаку притягують гроші - їх всього три

18:26

Як українською називається "девичник" і "мальчишник": Авраменко дав відповідь

18:20

Марія Бурмака розкрила подробиці роману з молодшим на 10 років чоловіком

18:00

Паша-мерседес завдяки СІЗО одразу почав любити Україну: його вже випустили під заставу

Реклама
17:43

"Небажання розуміти, що в країні війна": Женя Галич розповів, що його обурило в тилу

17:40

"Залишаться взагалі без кораблів": Зеленський прямо пригрозив росіянам

17:35

"Все це дуже важко": Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ

17:29

Стало відомо, де знаходиться Надя Мейхер - блогер-пліткар розкрив секрет

17:12

Росія застосувала хімзброю на Запоріжжі: у ЗСУ зробили заяву

17:01

ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні – МОУ

16:55

Ціни на бензин і солярку лізуть вгору: АЗС ще сильніше підняли вартість

16:48

Не просто прикраса: навіщо потрібна дірка в бублику і пончику

16:38

Як правильно заморожувати яйця на зиму: важливі поради від досвідчених господинь

16:04

Штормитиме мінімум 3 дні: 8-бальна магнітна буря в Україні затягується

16:02

У великому порту Туреччини прогримів потужний вибух: що відомо

16:01

У чому різниця між кабачком і цукіні: проста відповідь здатна здивувати

15:54

Хотіла вбити Зеленського: українка допомагала РФ готувати удар по президенту в МиколаєвіФото

15:40

Для чого п'ють каву з кардамоном: результат приємно здивує

15:30

Сергій Стерненко. Росіяни сильно нервують через атаки у Чорному моріВідеоблоги

15:30

Що зробити 9 серпня, щоб відступили всі хвороби: прикмети дня

15:27

Західна військова аналітика деградує стрімко і безповоротноПогляд

15:17

Білоруси влаштували провокацію біля кордону Латвії

14:57

"Мене вже нудить від цього": Еністон потрапила в антисемітський скандал

14:49

Температура рвоне вниз і нахлинуть грози: погода в Україні зробить "різкий поворот"

Реклама
14:29

Як зберегти часник на зиму: зручний і безпрограшний спосіб з морозилкою

14:07

Як найближчими місяцями зростатимуть ціни: прогноз Мінекономіки

13:59

Тільки володарі ідеального зору, можуть знайти приховане число 523 за 18 секунд

13:19

Зовсім не Барбі: Тодоренко в рожевій шубі показала п'яне фото

13:14

Присипляє малюка за секунди: батько показав хитрий лайфхакВідео

13:13

Чого не повинно бути в будинку по фен-шуй: список предметів, які погіршують життя

12:59

"Летять швидко, виявити важко": у ЗСУ попередили про тип ракет, які найважче збивати

12:57

"Жодних проблем немає для росіян у цьому": у ЗСУ пояснили як ракета ворогів летіла з Білорусі

12:44

Favbet Foundation передав спецпризначенням ЗСУ позашляховик Mazda

12:28

Філіп Кіркоров знайшов собі нового юного фаворита - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти