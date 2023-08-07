Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

У загарбників зараз певні проблеми з транспортними шляхами через втручання українських військових.

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Завдяки ЗСУ логістика окупантів "прихворіла"/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко, скрін

Українські військові ускладнили для російських окупантів логістику. Транспортні шляхи, якими рухалися загарбники, "прихворіли" через втручання захисників України.

Тепер вороги навіть змушені змінювати алгоритми довезення своїх поранених до лікарських закладів, і ці всі зміни сильно впливають на морально-психологічний стан противника. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Вона зазначає, що російська окупаційна армія на півдні України втрачає близько 50 осіб щодня, але ці втрати не завжди остаточні.

"Це не завжди 200-ті, це й 300-ті у тому числі. Ворожого війська на певний час стає меншим. А це означає, що велику кількість поранених везуть по різних закладах, яких не вистачає. Оскільки окуповане лівобережжя поповнюється ворожими втратами з Запорізького й Херсонського напрямку", – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти через проблеми з логістикою змушені концентрувати лікарські заклади, у які вони везуть своїх поранених, так, щоб зручніше було везти.

"Розташування і забезпечення логістикою угруповання ворожих окупаційних військ зараз надзвичайно складне через певні проблеми з транспортними шляхами, які трішки "прихворіли" за допомогою нашого втручання. І вони намагаються концентрувати лікарські заклади так, щоб поранених було легше звозити. Саме тому вони дуже кидаються в очі місцевим. І це дуже сильно впливає на морально психологічний дух самих окупантів", – розповіла Гуменюк.

Війна в Україні

Раніше у Міноборони розповіли, ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ Збройних сил України розгортається з певною важкістю та не так швидко, як прогнозувалося. Українські захисники відчувають втому, але російська сторона демонструє ознаки страху, сказав глава Української держави.

Нагадаємо, Зеленський прямо пригрозив росіянам, що вони залишаться без кораблів, якщо так і далі обстрілюватимуть українські порти і намагатимуться домінувати в Чорному морі. Україна буде відповідати тим же – і до кінця війни РФ може залишитися без кораблів, наголосив глава Української держави.

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