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Контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції – експерт

Альона Вороніна
8 серпня 2023, 04:40
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Зараз українські військові не намагаються просуватися, а провокують російських окупантів на контратаки, "що просто ідеально", вважає Том Купер.

Украинские военные
Контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, але на це є об’єктивні причини, вважає Том Купер/ колаж: Главред, фото: 14 ОТБр імені Романа Великого

Контрнаступ українських військ справді відстає від графіка, але на це є об’єктивні причини. Україні довелося модифікувати наступ в інший тип операції. Початковий план дій, який намагалися втілити у життя українські воїни, не вдався.

Зараз Україна навіть не намагається просуватися, провокуючи росіян на контратаки, "що просто ідеально". Таку думку висловив австрійський військовий експерт Том Купер в інтерв'ю ТСН.ua.

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Експерт зазначає, що російські окупанти згідно зі своєю військовою доктриною побудували на окупованих територіях захист на глибину.

"Це означає, що ви розгортаєте глибоке мінне поле, свої війська, ворог атакує, відчуває виснаження, якщо ви можете затримати його на першій лінії оборони, добре; якщо ні, відходите на другу лінію тощо. Росіяни завжди навчають своїх офіцерів це робити", – пояснив Купер.

Для росіян першою лінією їхньої оборони зараз є перший ряд мінних полів. Окупанти намагаються не дати українським військовим рухатися вперед.

За словами експерта, якби західні держави опинилися б колись у такій ситуації, як українські військові зараз, то їхнє рішення було б простим – вони два місяці бомбили б росіян, їхні штаби, протиповітряну оборону, склади постачання. Такими бомбардуваннями вони знищили б частину ворогів, а іншу частину деморалізували б до такої міри, що загарбники, які вижили б, просто втекли б.

За інформацією Купера, упродовж приблизно першого тижня контрнаступу на початку червня кілька бригад українських військових намагалися повторити те, що вони робили на навчаннях, але без цих двох місяців бомбардувань.

Захисники України намагалися важкою технікою розчистити смуги через російські мінні поля. Але ці мінні поля виявилися набагато щільнішими. Розчищати їх не вдавалося непомітно для ворога. Тому як тільки українські військові виходили це робити, російські загарбники обстрілювали їх протитанковими керованими ракетами та іншою зброєю.

Початковий план ЗСУ не спрацював першочергово через недостатню кількість зброї, яку нам надали партнери.

Зараз захисники України дійсно відстають від графіка, зазначає Купер. Але він вважає, що Україна зараз навіть не намагається просуватися, провокуючи росіян на контратаки, "що просто ідеально".

Війна в Україні

Раніше у Міноборони розповіли, ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

У ЗСУ розповіли, що логістика окупантів "прихворіла". Українські військові ускладнили для російських окупантів логістику. Транспортні шляхи, якими рухалися загарбники, "прихворіли" через втручання захисників України, розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську на Донеччині. Станом на 22:00 було відомо про п’ятьох загиблих, серед них – двоє працівників ДСНС, зокрема, заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. 14 цивільних було поранено (серед поранених – 11-річна дитина).

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