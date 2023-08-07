Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську: багато загиблих

Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки був ще один "приліт" у сусідній житловий будинок.

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Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську/ колаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти ввечері у понеділок, 7 серпня, обстріляли місто Покровськ у Донецькій області й влучили у дві багатоповерхівки.

Внаслідок влучання в одну з них були повністю зруйновані кілька квартир на верхніх поверхах житлового будинку. У соцмережах повідомили, що під завалами можуть бути люди.

Крім цього, під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки був ще один "приліт" у сусідній житловий будинок.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків "прильотів" по житлових будинках у Покровську. Він повідомив, що є жертви.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", – написав президент.

Наслідки удару окупантів по Покровську/ скрін

Дивіться відео наслідків удару окупантів по Покровську:

Загинула одна людина (станом на 20:49)

У Донецькій ОВА повідомили, що одна людина загинула, ще сім – поранені внаслідок атаки російських загарбників на Покровськ.

"1 людина загинула, 7 поранені – такі попередні оперативні дані наслідків ракетної атаки окупантів на Покровськ. Загарбники завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та 5-поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", – розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Також він попередив, що зберігається загроза повторних атак окупантів.

Кириленко додав, що інформація щодо поранених і загиблих оновлюватиметься.

Кількість загиблих зросла до 5

Пізніше голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 5 осіб, ще 18 людей поранені внаслідок двох ударів по житлових будинках у Покровську.

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору", – повідомив Клименко.

Війна в Україні

Раніше у Міноборони розповіли, ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

У ЗСУ розповіли, що логістика окупантів "прихворіла". Українські військові ускладнили для російських окупантів логістику. Транспортні шляхи, якими рухалися загарбники, "прихворіли" через втручання захисників України, розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що ініціатива на нашому боці. Залужний прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, наразі тривають тяжкі бої, проте ініціатива на боці України.

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