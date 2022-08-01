У Каховці партизани підірвали машину разом з колаборантом, він у реанімації - ЗМІ

У Каховці партизани підірвали автомобіль колаборанта / Колаж фото з відкритих джерел, Новини Херсона

У Каховці, яку окупували російські військові, місцеві партизани підірвали автомобіль колаборанта. Ним виявився кримінальний елемент Віталій Єфименко. Про це повідомляє місцеве видання Новини Херсона.

За даними видання, "Єфим" перебуває в реанімації. Він не загинув на місці завдяки своєму броньованому автомобілю.

По фото, яке опублікували в мережах, видно, що автомобіль колаборанта сильно пошкоджений.

Місцеві ЗМІ стверджують, що Віталій Єфименко почав активно співпрацювати з російськими військами і "адміністрацією" міста після окупації. Він неодноразово погрожував розправою жителям міста, які мають патріотичну позицію.

Нагадаємо, біля Сватового в Луганській області українські партизани знищили розподільну коробку управління залізницею. Підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт тепер ускладнене.

Українські партизани залишили ворожим військам яскраві послання, які нагадують про те, що ЗСУ вже зовсім поруч. Активісти розклеїли по всьому міста кумедні листівки з посланнями про те, що українські військові вже зовсім близько, як і сезон знаменитих херсонських кавунів.

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