ЗМІ повідомили про контузію глави Північної Осетії - його закидали гранатами партизани на Запоріжжі

Сергій Міняйло приїжджав на окуповані території України / Фото YouTube

Глава Північної Осетії Сергій Міняйло потрапив у засідку на окупованих територіях Запорізької області. Кортеж російського політика закидали гранатами, він отримав легку контузію та був госпіталізований.

Як повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на джерела, Міняйло у складі батальйону "Аланія" їхав в район міста Гуляйполе. Крім нього, поранення отримали ще кілька окупантів.

Пізніше Telegram-канал Основа опублікував коментар прессекретаря глави Північної Осетії Ольги Дзагоєвої, яка заявила, що говорила зі своїм начальником телефоном, і він нібито не підтвердив інформацію про контузію.

У коментарі Baza сам Міняйло нібито теж пізніше повідомив, що "ніякої диверсійної групи ніхто не бачив".

"Те, що там прилітає – це щодня, обстріли бувають. Там прилітає скрізь на передовій. Але зі мною все нормально, все добре", - стверджує політик.

Зараз Міняйло знаходиться вже на території Росії.

Зазначимо, 10 липня Міняйло опублікував відеозапис, на якому повідомив, що перебуває "на передовій". У ролику був присутній також добровольчий батальйон "Аланія". Де саме було знято відео, не уточнювалося.

Як повідомляв Главред, партизани в тимчасово захоплених містах влаштували "полювання" на окупантів та їхніх поплічників. Це заважає планам Кремля зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями.

Зокрема, в тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями поплічників російських окупантів зі словами "Готуйтеся!".

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