У РФ проблеми з підвезенням снарядів: на Луганщині партизани пошкодили залізницю

На Луганщині партизани вивели з ладу залізницю / Фото pixaby

Біля Сватового в Луганській області українські партизани знищили розподільну коробку управління залізницею.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Луганські партизани працюють: біля Сватового спалили розподільну коробку управління залізницею... Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" управління залізницею біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільну коробку, яка управляє світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці", - розповів він.

Таким чином, констатував Гайдай, підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт тепер ускладнене.

Він уточнив, що раніше окупанти РФ використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.

"Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі... не щастить окупантам", - додав глава Луганської ОВВА.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України в результаті точного попадання по готелю в окупованому РФ Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області в ніч на 24 липня знищили 100 окупантів РФ.

За оновленими даними СтратКома, в результаті попадання 100 росіян загинули, у відомства є "оптимістичні прогнози", що кількість убитих зросте через травми.

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