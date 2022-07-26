ЗСУ, як сезон кавунів: партизани Херсону залишили росіянам яскраві послання

У Херсоні залишили яскраві послання окупантам / Тelegram-канал Україна зараз

Українські партизани залишили ворожим війська в Херсоні яскраві послання, які нагадують про те, що ЗСУ вже зовсім поруч.

Активісти розклеїли по всьому міста кумедні листівки з посланнями про те, що українські військові вже зовсім близько, як і сезон знаменитих херсонських кавунів, повідомляє канал Україна Зараз.

Військовим "другої армії світу", які влаштувалися в Херсоні, нагадали про міць західної зброї – РСЗВ HIMARS і M270 MLRS – за допомогою якого українські воїни завдають результативних ударів по позиціям й тилам ворога.

Загарбникам радять залишити Херсонщину, інакше HIMARS допоможе їм у цій справі. А там, де не впорається американська РСЗВ, допоможуть партизани.

ЗСУ як сезон кавунів / Україна зараз

ЗСУ, як сезон кавунів, вже на підході / Україна зараз

ЗСУ, як сезон кавунів, вже на підході / Україна зараз

Партизани залишили послання росіянам у Херсоні / Україна зараз

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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