"Українська ніч настане - вас поховає": партизани передали потужний "Привіт" колаборантам

Партизани передали потужний" Привіт " колаборантам / УНІАН, суспільне

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "Привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями посібників російських окупантів-мовляв, "Готуйтеся!".

Партизани ніби натякають, що кожен з тих, хто пішов на службу до окупантів (на кшталт нардепа Олексія Ковальова, політика Володимира Сальдо та інших) вже зовсім скоро відповість за скоєне.

"Українська ніч настане - вас поховає!"- попереджають партизани колаборантів.

Нагадаємо, раніше оперативники Держбюро розслідувань встановили, що нардеп від Партії "Слуга народу" Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти в анексований Крим з подальшим продажем там.

3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

22 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на Херсонщині підірвали автомобіль Ковальова.

"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", - говорив він.

Проте, згодом стало відомо, що Ковальов залишився живий.

4 липня херсонські партизани передали йому "привіт".

"Льоша, це була репетиція. Чекай зустрічі", - листівки такого змісту вони розклеїли по Херсону.

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