"Вони готуються": Арестович розповів про плани рашистів після провалу в районі Гуляйполя

Арестович розповів про підготовку наступу на Запоріжжі / Фото УНІАН

Наразі рашисти готуються наступати на Запоріжжя через провальні спроби просунутися в районі Гуляйполя, сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Окупанти намагалися наступати на гуляйполовському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя", - сказав Арестович.

У той же час, у представника ОП є сумніви щодо того, чи буде Росія все ж наступати на Запоріжжя.

"Вони готуються, але подивимося, чи станеться це", - резюмував він.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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