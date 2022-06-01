Арестович назвав головне завдання ЗСУ у війні з РФ

Олексій Арестович / УНІАН

Сьогоднішнім завданням українських військових на фронті є знищення якомога більшої кількості загарбників. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Нам треба, щоб було знищено якомога більше росіян. А яким саме чином, наступом або обороною, немає різниці", - пояснив Арестович, передає 24 канал.

За словами Арестовича, виснаження сил окупантів дозволить Збройним силами України перейти від оборони до контрнаступу.

"Зараз ми виснажуємо їх сили, щоб перейти в контрнаступ, або щонайменше, щоб росіяни не могли наступати. Ось це завдання і вирішується зараз", - зазначив він.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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