"Культ страшних передсмертних мук": Арестович висловився про Росію і окупантів

У РФ панує "культ смерті" / Офіс президента України, УНІАН

Російські військові - це "зло, яке поклоняється культу смерті і харчується смертю тварин і людей". Саме так вважає радник глави офісу президента Олексій Арестович. Пост, приурочений до 100 днів війни, він виставив в своєму Telegram-каналі.

"Це гірше, ніж культ смерті, це культ не просто мертвих, це культ найстрашніших передсмертних мук – типу тих, які були в Бучі, коли людей вбивали повільно, хтиво і довго, на очах у інших людей, насолоджуючись випромінюваннями страхітливого, безмежного морока, який за задумом жерців цього культу охоплював кожну жертву", - написав Олексій Арестович.

Арестович переконаний, що головним розповсюджувачем цього "отруйного" культу є пропагандистські російські канали.

Він вважає, що зупинити цей "культ" можуть тільки "українці, поляки та англосакси".

"Ми, тому, що наша основна ідея - це Воля, Світло і Свобода, поляки - тому, що ця болотна мерзота - їм дуже добре знайома, вони давно мали справу, ще в дохристиянські часи (див. відповідних персонажів у Собковського) і саме тому, поляки нам так допомагають, англосакси - тому, що мають досвід роботи з такими культами в Африці та інших місцях", - додав Арестович.

Війна буде важкою, а витягувати народи Росії після повалення культу "доведеться десятиліттями і всім світом". Арестович також акцентує увагу на тому, що українцям не можна просочуватися цією моторошною агресією і жорстокістю, адже тоді "культ переможе нас і це буде кінець".

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Росія - країна "некромантів"

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олександр Кущ розповів про те, що Росія перетворюється на країну "некромантів", на першому плані якої є культ смерті.

Всі вже змирилися з давно померлим Леніним, тіло якого довгі роки зберігають на Червоній площі в мавзолеї. Однак в Росії любов до мерців на цьому не закінчується.

Так, 9 травня в Саратові влаштували парад "безсмертної армії зомбі". Можливо, організатори дійсно хотіли нагадати про те, що захисники країни у Другій світовій війні не помруть в їх пам'яті. Однак цей дивний флешмоб можна вважати справжнісіньким закликом смерті.

Божевілля не обійшло стороною і дітей. У Тверській області маленьких дітей змусили лягти, зображуючи могили загиблих воїнів.

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