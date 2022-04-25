В Ірпені мародери кинули гранату у жінок, одна в критичному стані

Граната / УНІАН

В Ірпені увечері 25 квітня двоє мародерів кинули гранату в жінок, які на них поскаржилися.

Як розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин, зловмисників затримали бійці місцевої територіальної оборони.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але тільки що наша тероборона затримала в Ірпені двох виродків (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули в цих жінок гранату", - написав мер міста в Telegram-каналі.

Зараз за життя однієї з цих жінок борються лікарі.

"Стан, на жаль, критичний. Молимося за неї! А за цією сволотою вже приїхала поліція. Правоохоронці розпочинають слідчі дії. Хтось впізнає цих "героїв"?",- зазначив Маркушин.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що поранення отримали дві жінки. Однак мер міста точну кількість постраждалих не назвав.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також: