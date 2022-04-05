"Кожен другий житель Ірпеня живе краще Бузової": Усик розриває соцмережі

Олександр Усик з дружиною Катериною / Instagram

Російські війська продовжують атакувати Україну і бомбити мирні міста. Окупанти знищують інфраструктуру, знущаються над мирним населенням і вбивають дітей.

Кадри з Бучі, Ірпеня та Гостомеля шокували весь світ. Під Ірпенем жила сім'я українського боксера і чемпіона світу Олександра Усика.

Дружина Усика Катерина з початку масштабного вторгнення військ Путіна активно підтримує Україну. На своїй сторінці в Instagram дружина боксера висміяла російських військових, які дивувалися хорошому життю українців.

"Вони дивуються, що в Україні всі живуть по-багатому, є гроші на New Balance і труси. Що б з ними було, якби вони зайшли в Goodwine? У нас кожен другий житель Ірпеня, Бучі, Ворзеля жили краще, ніж Ольга Бузова. Зірка з 20 мільйонами передплатників живе в убогій квартирі, що вже говорити про інших...",- каже Катерина.

Позицію дружини Усика підтримують мільйони українців.

Усика хочуть позбавити нагород у Криму

Однак у Криму, звідки родом сам боксер, мають намір позбавити українського боксера нагороди "За вірність обов'язку".

Про це заявив так званий глава Держради Криму Володимир Константинов. Також окупант збирається позбавити нагород екс-президента України Леоніда Кучму і колишнього прем'єра АР Крим Сергія Куніцина.

Нагадаємо, що за останні вісім років Олександр Усик неодноразово говорить, що що Крим - це Україна.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

Читайте також: