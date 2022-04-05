Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародера

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Вкрадений російськими окупантами телефон в Ірпені виявився в російському Санкт-Петербурзі.

Про це розповіла Корреспондент.net постраждала місцева жителька Наталія М.

За її словами, на електронну пошту прийшов лист про те, що хтось намагається відновити аккаунт з телефону, який вона залишила в квартирі під час термінової евакуації з Ірпеня.

"Аккаунт намагалися відновити в ніч на 4 квітня, лист мені приходив разів 10, тобто стільки ж було спроб", - розповіла постраждала.

У повідомленні було зазначено, що пристрій знаходиться поруч з Санкт-Петербургом.

"Коли чуєш вибухи то не думаєш про телефони, ноутбуки і прикраси. Все це ми залишили вдома... я думаю, що вони ще винесли і дрібну побутову техніку. У нас в кожній квартирі вибиті двері", - розповіла постраждала.

Але це, за її словами, дрібниці, оскільки тільки в їхньому будинку окупанти вбили п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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