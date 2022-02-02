На Хмельниччині чоловік повісив кота за те, що тварина їла з його тарілки

На Хмельниччині чоловік повісив кота, бо той їв з його тарілки / 1zoom.ru

У Хмельницькій області чоловік може потрапити за ґрати на термін до 3 років через вбивство свого кота.

Жорстоко вбиту тварину знайшли поліцейські на одному з подвір’їв у селі Куча Новоушицького району, повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.

Правоохоронці прийшли додому до 40-річного чоловіка, щоб поговорити про конфлікт, який стався за його участі декілька днів тому, і наткнулися на страшну знахідку. При цьому сам господар дому пояснив, що розсердився на тварину, бо та їла з його посуду.

"Зайшовши на подвір'я, поліцейські побачили на металевій перекладині повішеного кота. Господар пояснив, що, прокинувшись вранці, побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Це його обурило, тому, мовляв, він так і вчинив", – зазначають у поліції.

За цим фактом правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Чоловіку загрожує ув’язнення терміном 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинного "прання" у пральній машині. Кіт Броша заліз в барабан і сховався там під речами. Господарі цього не помітили і включили машинку. Крики тварини його власники почули лише через півгодини.

Також на Закарпатті рятувальники винесли з палаючого будинку чотирьох цуценят. Під час гасіння пожежі вони випадково почули дивний писк з-під ліжка в одній з кімнат.

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