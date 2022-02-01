Заховалися під ліжком і подавали сигнали SOS: закарпатські рятувальники винесли з полум’я цуценят

Тварин вдалося врятувати дивом – їх ледве було чути в охопленій вогнем кімнаті.
На Закарпатті у селі Дубрівка Хустського району рятувальники винесли з палаючого будинку чотирьох цуценят. Під час гасіння пожежі вони випадково почули дивний писк з-під ліжка в одній з кімнат.
Цуценята дуже тихо подавали сигнал SOS, заховавшись під ліжком, повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.
Зазначається, що власниці будинку на момент пожежі не було вдома. Коли полум’я повністю охопило дах одноповерхової оселі, його помітили сусіди, які одразу ж викликали пожежників.
Один з рятувальників під час гасіння пожежі почув в кімнаті тихе скавчання і знайшов під ліжком чотирьох цуценят. Він негайно виніс тварин на свіже повітря і передав сусідам.врятували кошеня, яке просиділо на рейках 15 годин. Зоозахисникам довелося діставати його шваброю із сачком, адже рейки були під напругою.
Також раніше у Львові поліцейські встигли реанімувати кішку, яка надихалася чадним газом під час пожежі. Для цього їй довелося робити штучний масаж серця.
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