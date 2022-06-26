У Херсонській області підірвали авто колаборантки з окупаційної "адміністрації"

У Мережі опублікували відео пожежі підірваного автомобіля Ірини Махнєвої.
В Херсонської області підірвали автомобіль зрадниці Ірини Махнєвої, яка після окупації пішла працювати на РФ.
У Мережі опублікували відео пожежі підірваного автомобіля Махнєвої. Зазначається, що вибух стався у Каховці.
Махнева співпрацює з окупантами і обіймає посаду т.зв. "начальниці" місцевого управління освіти.
Разом з тим росЗМІ повідомляють, що колаборантка практично не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.
Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка.
Як повідомило російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", Савлученко загинув.
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Автор: Олексій Тесля