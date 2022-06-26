У Херсонській області підірвали авто колаборантки з окупаційної "адміністрації"

Підірване авто Ірини Махнеєвої / скріншот

В Херсонської області підірвали автомобіль зрадниці Ірини Махнєвої, яка після окупації пішла працювати на РФ.

У Мережі опублікували відео пожежі підірваного автомобіля Махнєвої. Зазначається, що вибух стався у Каховці.

Махнева співпрацює з окупантами і обіймає посаду т.зв. "начальниці" місцевого управління освіти.

Разом з тим росЗМІ повідомляють, що колаборантка практично не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.

Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка.

Як повідомило російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", Савлученко загинув.

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