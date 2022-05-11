У Херсоні партизани оголосили нагороду в 500 тисяч за колаборанта, який закликав приєднати область до РФ

Кирило Стремоусов / ua . depositphotos.com і Visnik.ks.ua

Херсонські партизани оголосили нагороду (500 тисяч гривень) за голову головному місцевому колаборанту Кирилу Стремоусову, який у середу, 11 травня, заявив про те, що має намір звернутися від імені регіону до російського диктатора Путіна - щоб той негайно приєднати область до країни-агресора

"Місто Херсон-Росія, ніяких ХНР на території Херсонської області створюватися не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента РФ, і буде прохання ввести область до складу повноцінного регіону Російської Федерації", - цитує колаборанта російське пропагандистське агентство РІА Новості.

В Офісі президента України назвали таке звернення максимально маніпулятивним і нікчемним.

"Єдине звернення, яке можуть готувати гауляйтери Херсонської області -прохання про помилування після вироку суду", - заявив радник керівника відомства Михайло Подоляк.

Ситуація в Херсоні

Війська Росії на початку березня здійснили військове вторгнення в Херсон і окупували місто. Місцеві жителі виступають проти захоплення області країною-агресором. Вони виходять на вулиці і беруть участь у мирних мітингах на підтримку України.

Окупанти РФ 25 квітня захопили будівлю Херсонської міської ради. Загарбники вигнали працівників мера з їхніх кабінетів. Градоначальник Колихаєв вимушено покинув своє робоче місце. Прапор України зняли з будівлі.

Збройні Сили України продовжують наступ з метою визволення Херсонської області. На даний момент вдалося звільнити 5 населених пунктів.

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