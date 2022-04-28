Росія зібралася "приєднати" Херсон до захопленого Криму, референдуму щодо "ХНР" не буде - мер

Окупанти Росії наразі не планують проведення "референдуму" у Херсонській області - Колихаєв / Колихаєв ігор / Facebook

У Херсоні не спостерігається ознак підготовки до проведення так званого "референдуму" щодо створення "Херсонської народної республіки". Точних відомостей немає, і коли вони конкретно плануватимуть такі заходи, сказати складно. Швидше за все, "голосування" не буде, оскільки окупанти прагнуть не створювати ще одну "республіку", а приєднати регіон до захопленого Криму. Про це заявив херсонський градоначальник Ігор Колихаєв.

У інтерв'ю НВ він сказав про те, що в місті не спостерігається будь-яких ознак, пов'язаних з підготовкою до проведення "референдуму". Наразі незрозуміло, коли окупанти плануватимуть так званий "плебісцит".

читайте такожПутін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІ"Щодо референдуму. У мене немає точної інформації. Спілкуюся з жителями нашого міста і бачу, що немає ознак того, що буде референдум. Коли вони його плануватимуть — наразі важко сказати", - вважає Колихаєв.

На його думку, "референдуму" не буде – цілком ймовірно, загарбники хочуть "приєднати" місто і область до окупованого у 2014 році Криму.

"Що я бачу: референдуму не буде. Думаю, що вони, швидше за все, [планують область] приєднувати до [Криму]. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до референдуму немає", - підкреслив Ігор Колихаєв.

Ситуація у Херсоні

Окупаційні війська Росії здійснили військове вторгнення до Херсону на початку березня і захопили місто. Місцеві жителі виступають проти захоплення регіону країною-агресором. Вони виходять на вулиці і беруть участь у мирних мітингах на підтримку України.

25 квітня окупанти РФ захопили будівлю Херсонської міськради. Загарбники вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Мер міста Колихаєв змушений був залишити робоче місце. Державний Прапор України з будівлі зняли.

ЗСУ 26 квітня заявили про продовження наступу у Херсонській області. Українські війська звільнили 5 населених пунктів і продовжують рухатися в напрямку регіону. В результаті боїв російські окупанти відступили на рубежі Чорнобаївки.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що його регіон наразі не готується до наступу військ РФ. Однак армія України готується до атакуючих дій на позиції російських окупантів на Херсонщині.

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