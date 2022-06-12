У Херсоні окупанти готують криваві провокації в "день РФ" - ОК Південь

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В оперативному командуванні Південь не виключають провокаційних обстрілів російськими окупантами людей в Херсонської області, які нібито святкують день Росії.

"У нашій операційній зоні обстановка напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує зміцнення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення і психологічний пресинг на мирне населення регіону", - йдеться в повідомленні на сторінці ОК Південь в Facebook.

Зазначається, що на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня Росії з урочистостями та масовими заходами.

"У той же час, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей з подальшим звинуваченням Збройних сил України", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами Російської Федерації сягає 4 тис. осіб.

"Насправді ж, тільки більше 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу". Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів", - підкреслили в командуванні.

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Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити південь України, в тому числі допущені помилки.

Разом з тим він упевнений в тому, що на сьогодні головне – звільнити від окупантів Херсон і область, включаючи Арабатську стрілку.

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