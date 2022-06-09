Окупанти божеволіють на фронті: записують відео в Tik-Tok під пісні про ЗСУ

Записують відео в Tik-Tok під пісні про ЗСУ/ Скрін з відео

Російські загарбники уже дійшли до нового рівня деградації. Вони вже не вперше викликали сміх в українців своїми дивними вчинками, і продовжують це робити і далі.

Цього разу мережу насмішило відео окупантів, яке вони записали для Tik-Tok. На ньому двоє російських солдатів танцюють під пісню, яка була створена на підтримку Збройних сил України. На це парадоксальне відео звернув увагу український активіст і військовий Сергій Стерненко.

На відео двоє окупантів зображають щось схоже до танцю, вимахуючи руками під пісню, де є слова "о**а тіло ляже в ґрунт! Допоможе ЗСУ!".

"Новий рівень деграданства в російській армії. Окупанти записують тік-токи під пісню про ЗСУ, де є текст "о**а тіло ляже в ґрунт! Допоможе ЗСУ!" – написав Стерненко.

Нагадаємо, російські окупанти уже не раз привертали до себе увагу дивними вчинками. Так, одного разу вони витоптали на траві у полі слово "х*хли" і одразу поплатилися за це. Образливе слово вони зобразили просто біля своїх позицій, чим видали себе і нарвалися на вогонь української артилерії.

Також нещодавно кадирівці, які відомі Tik-Tok роликами, але не бойовими успіхами, влаштували перестрілку з кущами, в яких нікого не було. У мережі з'явилося відео, на якому Тікток-війська Кадирова героїчно розправилися з українськими кущами.

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