Пушиліна можуть "прибрати": Кремль влаштує криваві розбірки через провал "ДНР" - розвідка

Пушиліна можуть відправити у відставку / Кремль, УНИАН

Кремль почав шукати винних у провалі на війні в Україні. Одним з таких може стати ватажок "ДНР" Деніс Пушилін. Про це заявили в українській розвідці, повідомляє 24 канал.

За майже 4 роки своєї "роботи" Пушилін фактично привласник окуповану Донеччину, перехопивши всі потоки фінансів, які виділялися Росією на "розвиток республіки". Він все організував так, що весь бізнес в "республіці" міг працювали лише за згодою з ним. Крім того, більшість підприємств в "ДНР" він фактично захопив для себе.

Захоплена Росією Донеччина стала депресивним місцем з відсутністю майбутнього.

На корупційні діяння Пушиліна звернули увагу лише після повномасштабного вторгнення в Україну, коли рашисти змогли просунутися на Донбасі трохи вперед виключно шляхом тотального знищення всіх населених пунктів. Росія почала втрачати контроль над ОРДЛО.

Бойовики з "ЛДНР" не мають жодного бажання воювати, а мобілізовані бійці є вкрай непідготовленими та тікають за першої можливості. Однак за документами Пушилін мав "боєздатну армію", яка мала стати "авангардом російського наступу".

Жителі Донецька вже розуміють, що місто обстрілюють не ЗСУ, як кажуть пропагандисти Кремля, а самі ж російські "миротворці".

За даними розвідки, Кремль вирішив відсторонити Пушиліна від "влади" та провести хвилю кривавих розбірок та затримань у Донецьку. Місце нового "прем'єра" може зайняти російський посадовець Віталій Хоценко. Тож можна очікувати, що новий "уряд" може скоро надати Кремлю докази злочинності "влади" Пушиліна", а всі довірені йому особи "загадково зникнуть".

"Треба розуміти, що самому Пушиліну можуть залишити життя – для показового суду чи використання його особи в якийсь спосіб. А от життя наближених до нього людей не цікаві взагалі нікому, окрім самого "лідера" "республіки". Їх можуть стратити десь під Сніжним або просто викинути у поле в сірій зоні", - зазначили у розвідці.

Росіяни планують показати місцевому населенню, що в усіх бідах винуватий саме Пушилін, а також те, що "з новим керівництвом "республіка" розквітатиме".

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Раніше Жданов повідомляв, що в Росії вже почалися приховані бунти проти війни в Україні. Вони можуть перерости у відкриті. Така тенденція вже спостерігається навіть в "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдатів.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у президента РФ Володимира Путіна дійсно рак і ряд інших недуг. Він вважає, що після смерті російського диктатора його оточення певний час ще буде брехати народу і буде викладати заздалегідь записані відеоролики.

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