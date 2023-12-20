У Харкові - вибухи і два 'прильоти': що відомо

Влучання були біля житлових будинків і цивільних об'єктів в одному з найбільш постраждалих районів міста.

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Вночі в Харкові гриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 20 грудня у Харкові пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, влучання були біля житлових будинків і цивільних об'єктів в одному з найбільш постраждалих районів міста.

На місці працюють рятувальники ДСНС.

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Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Оновлено. Терехов повідомив, що нічні ракетні удари припали на територію одного з транспортних депо, "де і так від ворожих обстрілів живого місця немає".

"Це суто цивільний об'єкт", - наголосив мер.

Що кажуть у Повітряних силах

Минулої ночі окупанти атакували Україну "шахедами" з окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава), повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 19 дронів, 18 з яких знищено силами ППО в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області РФ по Харківщині. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Знищено 18 ударних БПЛА / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, увечері 19 грудня в Києві була п'ята повітряна атака в грудні і друга поспіль - через атаку дронів.

За попередньою інформацією, "шахеди" заходили в столицю з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

Силами і засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову на Хмельниччині. Перед цим окупанти пішли на обман - помилково повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, врешті-решт здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

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