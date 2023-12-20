У Києві під час тривоги пролунали вибухи: РФ атакувала країну дронами

Російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Тривога була оголошена в багатьох областях України. Про це повідомили Повітряні сили.
Під час тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. В КМДА повідомили, що ці вибухи були пов'язані з роботою ППО. Там попросили місцевих жителів залишатися в укритті.
За попередніми даними, українській системі ППО вдалося збити всі російські дрони ще не підльоті до Києва.
Удари кинджалами по Україні
Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.
Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.
Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.
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