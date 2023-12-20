У Києві під час тривоги пролунали вибухи: РФ атакувала країну дронами

Вибухи, які пролунали в Києві, були пов'язані з роботою ППО.

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Росіяни атакували Україну безпілотниками / Колаж Главред, фото Вікімедія, соцмережі

Російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Тривога була оголошена в багатьох областях України. Про це повідомили Повітряні сили.

Під час тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. В КМДА повідомили, що ці вибухи були пов'язані з роботою ППО. Там попросили місцевих жителів залишатися в укритті.

Росіяни атакували Україну безпілотниками / фото: скріншот

За попередніми даними, українській системі ППО вдалося збити всі російські дрони ще не підльоті до Києва.

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Росіяни атакували Україну безпілотниками / фото: скріншот

Удари кинджалами по Україні

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

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