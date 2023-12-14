У Повітряних силах пояснили, чому стало складно збивати ворожі дрони Shahed

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що складні погодні умови вкрай ускладнюють збиття російських дронів Shahed.

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За словами Юрія Ігната, є такий термін "нельотна погода" / колаж Главред, скріншоти з відео та Mil

Погодні умови, в тому числі сніг і туман, ускладнюють процес знищення українськими воїнами російських безпілотників типу Shahed. Особливо погода викликає труднощі для авіації. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, є такий термін "нельотна погода". Як каже офіцер, тут мова йде про ускладнення для роботи авіації. Для зенітно-ракетних комплексів, на яких працюють мобільні вогневі групи, туман і погана видимість – теж проблема, адже їм потрібна візуальна прив'язка до цілі.

Ускладнює роботу ще й те, підкреслює офіцер Ігнат, що ворог атакує в основному вночі.

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"Але, як бачите, результати у наших бійців все одно є. Тому пристосовуються до всього наші захисники", – додав спікер ПС.

Крім того, каже офіцер, ворог використовує різні тактики, щоб завдати максимальної шкоди.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що вночі з 11 на 12 грудня російські війська здійснили атаку на територію України за допомогою безпілотників-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 9 з 15 безпілотників.

За даними військових, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе з окупованого Криму. Цього разу пуски були здійснені з району Балаклави.

Як відомо, 11 грудня окупанти здійснили атаку на Україну дронами та балістичними ракетами. Всі цілі ворога були знищені за допомогою ППО. Безпілотники "Shahed" запустили з окупованого Криму, з районів Чауда і Бельбек. Зафіксовано 18 випусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, раніше у Києві прогриміло 10 вибухів. Голова Київської міської Військової адміністрації, Сергій Попко повідомив, що російські окупанти спробували здійснити ракетний удар по Києву за аналогічним сценарієм з попередньою атакою місяць тому, випустивши балістичні ракети по столиці.

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