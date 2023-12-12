Нічний удар БПЛА по Україні: у ЗСУ пояснили, чому не змогли збити всі дрони

Російські дрони-камікадзе заходили в повітряний простір України з півдня, розповів Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про нову атаку РФ / armyinform.com.ua, Telegram

Нічна атака російських окупантів по Україні дронами-камікадзе проводилася з території тимчасово окупованого Криму з району Балаклави, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З вечора почалися звичні для нас атаки "Шахедів". Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму, заходили вони як зазвичай з півдня. Ну і знищувалися підрозділами мобільних вогневих груп, які все ефективніше відпрацьовують по "Шахедам", - повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Разом з тим спікер Командування ПС звернув увагу на те, що Силам оборони вдалося збити тільки 9 з 15 іранських БПЛА, запущених Росією.

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"Але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей... Впливають, звичайно, на відбиття повітряної атаки погодні умови. Нічний час, хмарність, туман заважають більш ефективно відпрацьовувати", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що вночі з 11 на 12 грудня російські війська здійснили атаку на територію України за допомогою безпілотників-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 9 з 15 безпілотників.

За даними військових, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе з окупованого Криму. Цього разу пуски були здійснені з району Балаклави.

Як відомо, 11 грудня окупанти здійснили атаку на Україну дронами та балістичними ракетами. Всі цілі ворога були знищені за допомогою ППО. Безпілотники "Shahed" запустили з окупованого Криму, з районів Чауда і Бельбек. Зафіксовано 18 випусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, раніше у Києві прогриміло 10 вибухів. Голова Київської міської Військової адміністрації, Сергій Попко, повідомив, що російські окупанти спробували здійснити ракетний удар по Києву за аналогічним сценарієм з попередньою атакою місяць тому, випустивши балістичні ракети по столиці.

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