У Харкові прогримів вибух: окупанти вдарили ракетами по центру міста

РФ обстріляла центральну частину міста. У мережі повідомляють, що на місці вибуху піднімається дим.

Наслідки вибуху в Харкові / соцмережі

Вранці, 5 лютого, в Харків пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, окупанти влучили по центральній частині міста.

"Окупанти завдають ударів, жителів Харкова та області просять перебувати в укриттях. Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. Попередньо ракета з-300. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", — написав Синєгубов в Telegram.

У мережі повідомляють, що після вибуху піднімається дим.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про дві ракети:

"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Попадання в Київський район міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертви удару поки немає - на місці попадання ракет вже працює ДСНС, розбирають завали і проводять пошукову операцію", - написав він в Telegram.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що у період з кінця січня або в березні 2023 року РФ може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатний спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник, окупаційні війська Росії знову підуть на Харків. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів - відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

У той же час російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань. "До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "ми візьмемо" – прозвучало потужно. Цікаво-хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?", - підкреслив терорист Гіркін.

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