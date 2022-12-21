"Хто буде Київ брати?": Гіркін висміяв плани окупантів по Одесі, Миколаєві та Харкову

Про Херсон пропагандисти вже забули, але мріють про інші українські міста, вважає терорист.

Гіркін висміяв плани окупантів по Одесі, Миколаєві та Харкову / скріншот

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висміяв мрії пропагандистів по захопленню Харкова, Одеси та Миколаєва.

За його зламами, про Херсон пропагандисти вже забули.

"Зверніть увагу: питання про звільнення Херсона пан Константинов (відомий своїми полководницькими талантами і, особливо, видатною хоробрістю) плавно обійшов. І правда, а що його брати вдруге, якщо один раз там вже були?"До кінця наступного року ми візьмемо Одесу, Миколаїв, Харків, і на цьому тлі буде визначатися доля цих регіонів". Ну а далі,ясна річ, Київ. До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "ми візьмемо " - прозвучало потужно. Цікаво, хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?", - глумливо написав Гіркін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дійсно приїжджав до міста Бахмут, що на Донеччині, з неанонсованим візитом. Цю інформацію підтвердив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського в Бахмут на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль, і не можуть домогтися ніяких успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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