РФ піде у наступ на 3 напрямках: наступ на Харків малоймовірний - експерт

Російське командування може за тиждень відправити на фронт навіть 100 тисяч окупантів, каже Михайло Притула.

РФ буде наступати на трьох напрямках / Колаж фото скріншот з відео, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до масштабного наступу на Україну. Ворог може наступати одразу на трьох напрямках. Про це заявив військовий експерт Михайло Притула, повідомляє 24 канал.

Росіяни планують кидати "гарматне м'ясо" у гарячі точки на фронті. За даними експерта, наступ може відбутися на північному, південному та донецькому напрямках.

"Вони будуть кидати в бій велику кількість живої сили, будуть йти хвилями", – сказав Притула.

У першу хвилю ворог буде кидати погано підготовлених окупантів, бо вона, за його даними, знищиться на 90%.

"Перекинути при сучасній технічній оснащеності навіть сто тисяч персоналу в будь-яку частину фронту вони можуть за тиждень",– додав Притула.

Він не виключає, що РФ піде у наступ з боку Білорусі, щоб відрізати центральну частину України від західних постачань. Натомість він вважає малоймовірним наступ на Харків, бо у окупантів недостатньо для цього сил.

Він не бачить достатньої кількості російських сил для масштабного наступу, однак Путін всеодно може відправити окупантів.

Експерт вважає, що Україна не буде у безпеці навіть якщо Путін відведе свої війська назад. Притула каже, що з часом диктатор наступатиме знову і це може статися навіть через 10-20 років.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

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