Над містом - чорний дим: окупанти вдарили ракетами по Харкову

Росіяни завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова, уточнив губернатор Олег Синєгубов. Даних про постраждалих немає.

У Харкові пролунали вибухи / Колаж УНІАН, Reuters

У більшості областей України вранці 28 грудня була оголошена повітряна тривога. Відомо про перші "прильоти". В Офісі президента підтвердили вибух у Харкові. Також повідомляється про вибухи в Краматорську.

Масштабна повітряна тривога в Києві, а також в центральних і східних областях була оголошена після 9:00.

Як повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, окупанти завдали ракетного удару. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події.

Над містом піднявся чорний дим.

Над Харковом - чорний дим / Фото соцмережі

У Харкові прогриміли вибухи / Фото - соцмережі

Росіяни вдарили ракетами по Слобідському району Харкова, уточнив губернатор Олег Синєгубов. Даних про постраждалих немає.

Ракетні удари РФ по Україні

Росія підготувалася до ракетного удару по Україні 26 грудня. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, ракетний удар не відбувся лише через те, що на російському аеродромі в Енгельсі сталася потужна "бавовна".

Російські окупанти можуть влаштувати масований ракетний удар по Україні напередодні Нового року, вважає секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він додав, що Росія є "божевільним сусідом", від якого можна чекати чого завгодно.

Прессекретар Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк вважає, що російські окупанти готують новий сценарій ракетного удару по Україні. За її словами, це може бути комбінована атака - із застосуванням повітряних і морських носіїв, а також дронами-камікадзе.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії залишилася така кількість ракет, якої вистачить на 2-3 масованих обстріли України. Якщо країна-агресор здійснить ці обстріли, у неї взагалі можуть закінчитися ракети.

Інші новини: