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У Харкові лунали вибухи: РФ атакувала дронами цивільні об'єкти

Анна Ярославська
3 листопада 2023, 06:45
На місці "прильоту" в одному з районів міста спалахнула пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється.
У Харкові лунали вибухи: РФ атакувала дронами цивільні об'єкти
Вночі РФ атакувала Україну дронами / Коллаж: Главред, фото: скріншот відео Харківської прокуратури

У ніч на п'ятницю, 3 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти вдарили по цивільних об'єктах. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Є прильоти в одному з районів міста по цивільних об'єктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятувальники. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункту Харківського району.

відео дня

Інформації про постраждалих не було.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів типу "Shahed" поблизу Харкова.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що вночі на 3 листопада Росія вдарила по Харкові близько 10 дронаїми типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто.

Удари припали на Основенський та Шевченківський райони міста.

"В результаті одного з влучень спалахнула СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйновано двоповерхову будівлю поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", - повідомив Чубенко.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу за ч.1 ст. 438 КК (Порушення законів та звичаїв війни).

У прокуратурі розповіли подробиці атаки на Харків:

У Харкові лунали вибухи: РФ атакувала дронами цивільні об'єкти

Атака дронів на Львівщину

Росія атакувала безпілотниками і Львівську область, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

"У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше начальник Львівської обласної військової адміністрації повідомляв, що в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники.

"Особлива увага - Стрий і Моршин", - зазначав він.

Як повідомляв Главред, в ніч на 1 листопада в більшості областей України була оголошена повітряна тривога через застосування російськими окупантами ударних дронів типу Shаhed. Зокрема, в Черкаській області звучали звуки вибухів через роботу сил ППО.

Захисники неба збили 18 з 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

У ніч на 31 жовтня у низці областей України також була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. Працювали сили ППО.

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війна в Україні новини Харкова дрони війна Росії та України
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