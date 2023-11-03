У Харкові лунали вибухи: РФ атакувала дронами цивільні об'єкти

У ніч на п'ятницю, 3 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти вдарили по цивільних об'єктах. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Є прильоти в одному з районів міста по цивільних об'єктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятувальники. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав він у Telegram.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункту Харківського району.
Інформації про постраждалих не було.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів типу "Shahed" поблизу Харкова.
Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що вночі на 3 листопада Росія вдарила по Харкові близько 10 дронаїми типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто.
Удари припали на Основенський та Шевченківський райони міста.
"В результаті одного з влучень спалахнула СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйновано двоповерхову будівлю поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", - повідомив Чубенко.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу за ч.1 ст. 438 КК (Порушення законів та звичаїв війни).
У прокуратурі розповіли подробиці атаки на Харків:
Атака дронів на Львівщину
Росія атакувала безпілотниками і Львівську область, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
"У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Раніше начальник Львівської обласної військової адміністрації повідомляв, що в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники.
"Особлива увага - Стрий і Моршин", - зазначав він.
Як повідомляв Главред, в ніч на 1 листопада в більшості областей України була оголошена повітряна тривога через застосування російськими окупантами ударних дронів типу Shаhed. Зокрема, в Черкаській області звучали звуки вибухів через роботу сил ППО.
Захисники неба збили 18 з 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
У ніч на 31 жовтня у низці областей України також була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. Працювали сили ППО.
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