Окупанти дронами атакували дві області України: у ЗСУ розповіли про наслідки

Окупанти прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним, вважає Гуменюк.

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Нічна атака Росії по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС, defence-ua.com

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ціє ночі під загрозою удару дронами опинились дві області на півдні України.

"Ворог знову випробував нас дроновиим атаками, причому це були підшукування нової тактики. Це вони прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним. Двічі атакував ворог південні регіони. По три дрони були спрямовані, загальна кількість шість, п'ять з них були знищені - два на Миколаївщині, три на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, рятувальники працюють. Головне - люди не постраждали", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Гуменюк розповіла, чому окупанти атакують малими партіями дронів і для чого вони обрали таку тактику.

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"Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони, і намагатися її виснажити. Нічний час обирається, цієї ночі два проміжки часу, критичний момент, коли втомленість людського організму відбувається, вони так розраховують. Ми аналізуємо тактику ворога і підбираємо тактику протидії, - додала вона.

Повітряні сили збили дрони РФ

У ніч на 27 жовтня Росія атакувала з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed" у напрямку південних регіонів України. Також запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей", - повідомили у Повітряних силах у Telegram.

Робота ППО / t.me/kpszsu

Нагадаємо, що у ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну дронами та ракетою. БПЛА були збиті на Одещині, один дрон - на Вінниччині. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру.

РФ використовує нові дрони "газонокосарки". Росіяни можуть використовувати ці безпілотники, щоб послабити українську систему ППО, вважає Коваленко. Відомо, що а України є власні дрони, але вони відрізняються від російських.

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