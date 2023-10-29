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"Изделие-53": війська РФ почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе - ISW

Андрій Ганчук
29 жовтня 2023, 07:40
Окупанти Росії спробують подолати систему протиповітряної оборони України оновленою версією дронів-камікадзе Ланцет, пишуть американські аналітики.
Газонокосарки, ППО
Війська РФ планують масові атаки БПЛА "Изделие-53" по Україні - ISW / Колаж: Главред, фото: DefenceExpress, АрміяInform

Російські окупанти у війні проти України почали застосовувати оновлену версію безпілотників Ланцет, яку назвали Изделие-53. Дрон нібито оснащений системою автоматичної поведінки і за його допомогою росіяни сподіваються на подолання ППО ВСУ. Загарбники планують масові синхронізовані атаки. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що війська РФ вже використовують нову версію Ланцет Изделие-53 у війні проти України і спробують такою зброєю подолати систему української протиповітряної оборони.

За даними аналітиків, пропагандисти вже заявили про наявність у такого дрона, мовляв, системи автоматичного наведення, здатної розрізняти типи цілей і підвищувати шанси на здійснення успішного удару.

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В Інституті вивчення війни підкреслили, що росіяни поки що широко не застосовують оновлений Ланцет. Окупанти випробовують дрони, щоб згодом провести масові синхронізовані атаки по Україні.

Росія атакувала Україну дронами-"газонокосарками"

Росія атакувала Україну новими безпілотниками у ніч на 22 жовтня. У багатьох регіонах прогриміли вибухи. Звук БПЛА змінився - тепер вони нагадують не мопеди, а газонокосарки.

У ЗСУ заявили, що окупанти все частіше застосовують дрони невстановленого типу. Такі безпілотники можуть нести декілька кг вибухівки і тому небезпечні.

"Є уламки, є залишки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли із простих матеріалів, як то кажуть, "з палиць" ліплять цей "літак" і запускають його в бік нашої держави", - пояснив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко назвав цілі російських дронів-"газонокосарок". В інтерв'ю Главреду він сказав, що окупанти експериментують і вирішують, по яких об'єктах будуть завдавати ударів.

Також Коваленко додав, що ворог використовує "газонокосарки", щоб спробувати послабити українську ППО.

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ЗСУ ПВО дрони війна Росії та України
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