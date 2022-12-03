У голові хлопчика назавжди залишаться уламки снаряда: у Львові лікарі врятували життя Михайла з Бахмута

За життя Михайла Баєва лікарі боролися три місяці / Фото facebook.com/1tmolviv

Українські лікарі врятували життя 12-річному Михайлу Баєву, який був поранений осколками снаряда, що прилетів прямо у двір його будинку в Бахмуті.

За життя хлопчика три місяці боролися лікарі Національного реабілітаційного центру Незламні, йдеться у повідомленні в Facebook на сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

Коли почався обстріл, сім'я Баєвих клопотала по господарству. Снаряд впав прямо у двір, а осколки розлетілися по сторонах. Батько був смертельно поранений, а Мішу відкинуло в будинок ударною хвилею.

У місцевій лікарні у дитини діагностували десятки осколків на обличчі та шиї, пошкодження сонної артерії та інфаркт головного мозку, який спровокував один з осколків.

У критичному стані Мішу терміново евакуювали до Дніпра. Там медикам вдалося відновити кровопостачання мозку і стабілізувати стан дитини. Далі в евакуаційному поїзді хлопчика відправили до Львова. У Національному реабілітаційному центрі Незламні Першого медоб'єднання Львова в боротьбу за його життя включилася команда Центру дитячої нейрохірургії.

Хлопчик не міг ходити, ковтати і говорити / Фото facebook.com/1tmolviv

На той момент через пошкодження сонної артерії хлопчик не міг ходити, ковтати і говорити. Комп'ютерна томографія показала, що в мозку дитини залишилося ще два осколки – в ділянці позаду очей і тім'яному поруч з життєво важливими магістральними судинами.

Видаляти ці осколки було занадто небезпечно через ризик сильної кровотечі, тому дитину почали лікувати медикаментозно. Працювати з Мішею почали фізичний терапевт і логопед. Паралельно відбувалося загоєння осколкових поранень і опіків.

Через три місяці лікування Михайло з бабусею та молодшим братом, який з опіками теж лежав у лікарні, їдуть до Дніпра – тепер там вони житимуть.

Міша з бабусею та молодшим братом тепер житимуть у Дніпрі / Фото facebook.com/1tmolviv

З центру Незламні Міша вийшов на своїх ногах.

"І хоча в його голові назавжди залишаться два осколки, лікарі впевнені: нашкодити дитині ті не зможуть", – зазначили в центрі.

Як повідомляв Главред, львівські хірурги з Національного реабілітаційного центру Незламні повернули тяжкопораненому бійцю ЗСУ Олексію Свинарю можливість нормально пересуватися.

Нагадаємо, мешканка Харкова Олександра Коростельова разом з чоловіком Миколою і 5-місячним сином Мішею потрапила під обстріл 26 травня. Близько двох місяців сім'я жила в інших, більш безпечних областях, щоб не піддавати дитину ризику. Коли жінці запропонували роботу в Харкові, вони вирішили повернутися в рідне місто.

В один день жінка втратила свою сім'ю. У самої Олександри - дрібні травми і осколок в стегні, який не можна видалити.

Чоловік жінки загинув на місці, а дитину рятувальна команда знайшла через чотири години. Маленький хлопчик, який був на руках у батька, через ударну хвилю відлетів на десяток метрів і впав на козирок одного з торгових закладів.

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