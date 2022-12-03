Місто стало символом: у Міноборони Британії назвали причину наполегливого наступу окупантів на Бахмут

Бахмут має для окупантів символічне значення / Фото Twitter

Місто Бахмут в Донецькій області має для окупантів символічне значення, саме тому російські сили продовжують направляти на 15-кілометрову ділянку укріпленої лінії фронту значну частину своїх спільних військових зусиль та вогневої потужності. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, опублікованому в Twitter, план Росії, найімовірніше, полягає в тому, щоб оточити місто тактичним просуванням на північ і південь. Дуже ймовірно, що в останні дні РФ домоглася невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що з початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить РФ загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

"Однак кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії", - вважають у британській розвідці.

Зведення Міноборони Британії за 3 грудня / Фото twitter.com/DefenceHQ

Ситуація в Бахмуті

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни планують повторити в Бахмуті той же сценарій, який був у Сєвєродонецьку, і змусити ЗСУ залишити місто. Однак Арестович переконаний, що це неможливо.

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