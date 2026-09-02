Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

Внаслідок повітряної атаки на Рівненщину постраждали мирні жителі.

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Атака РФ на Рівненщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

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РФ атакувала Рівненщину ударними дронами

Попередньо, троє людей зазнали незначних травм

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок і господарчу будівлю

Вдень 2 серпня російська армія атакувала Рівненщину ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Зазначається, що внаслідок російського удару пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю.

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"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля", йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, троє людей зазнали незначних травм.

На місці працюють відповідні служби. Наразі також вирішується питання щодо надання тимчасового житла родині, чий будинок постраждав унаслідок атаки.

Зазначаимо, що повітряна тривога на Рівненщині розпочалася о 15:42. Близько 16:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку Рівного.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська атакували Дніпро ракетою-дроном типу "Бандероль". Щонайменше 8 людей дістали поранення, загинуло 2 людей.

Крім того, Росія атакувала вдень 2 вересня Київ. Ворожі "шахеди" вдарили по одному з університетів столиці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни атакували навчальний заклад прямо у час занять. На щастя, 160 студентів перебували в укритті.

Нагадаємо, 2 вересня росіяни атакували Київ реактивними БПЛА. У Шевченківському районі столиці внаслідок влучання загорівся шестиповерховий житловий будинок.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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