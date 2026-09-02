Україна знищила одразу дві російські 'пташки': Генштаб розкрив результати

Російська авіація втратила МіГ-29 і Ка-27.

https://glavred.net/war/ukraina-unichtozhila-srazu-dve-rossiyskie-ptichki-genshtab-raskryl-rezultaty-10793495.html Посилання скопійоване

Російський Ка-27 та МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Головне:

Підтверджено знищення Ка-27 та МіГ-29

Уражено склади боєприпасів і МТЗ на Донеччині

У Брянській області знищено район з озброєнням і технікою

Сили оборони України 1 вересня та в ніч на 2 вересня уразили низку військових цілей російських окупантів. Знищено літак МіГ-29 та вертоліт Ка-27. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Володимирівці Донецької області українські військові уразили склад боєприпасів російських окупантів. Також в Очеретиному Донецької області було уражено склад матеріально-технічних засобів одного з підрозділів противника.

відео дня

Крім того, у Речиці Брянської області РФ українські сили уразили район зосередження озброєння та військової техніки росіян. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред

За результатами аналізу додаткових даних Сили оборони також підтвердили знищення російського вертольота Ка-27. Його було уражено 30 серпня в районі аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї РФ.

Водночам підтверджено знищення російського винищувача МіГ-29. Літак був уражений 27 серпня в районі аеродрому "Міллерово" Ростовської області РФ.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - заявили в Генштабі.

Як Україна відповість Росії на атаки - пояснення ОП

Росія свідомо обрала шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день атак по Україні. Київ готує жорстку та пропорційну відповідь, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Він наголосив, що Україна діятиме в межах права на самооборону та системно завдаватиме ударів по військових цілях на території РФ.

"Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - заявив голова ОП.

Водночас Буданов зазначив, що Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова до точкових пауз у бойових діях, якщо вони сприятимуть реальному завершенню війни.

Ліквідація російської авіації - новини за темою

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили про катастрофу винищувача поблизу Звенигорода. Ймовірно, розбився новий Су-57Д під час демонстраційного польоту.

Також Росія втратила літак L-39 "Альбатрос" у Краснодарському краї. Причиною катастрофи стало виконнання фігур вищого пілотажу на малій висоті під час навчального польоту.

Як раніше повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження МіГ-29 на аеродромі "Міллерово". За даними Генштабу, пошкодження зафіксовано 24 серпня.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред