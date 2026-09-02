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Долар з євро різко пішли вгору: новий курс валют на 3 вересня

Руслана Заклінська
2 вересня 2026, 16:20
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Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 вересня.
Долар з євро різко пішли вгору: новий курс валют на 3 вересня
Курс валют в Україні на 3 вересня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 3 вересня
  • Як змінився курс євро
  • Скільки коштуватиме злотий

На четвер, 3 вересня, Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 3 вересня встановлено на рівні 44,61 грн/дол. Напередодні, 2 вересня, американська валюта коштувала 44,46 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 15 копійок.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 3 вересня становить 51,64 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 51,54 грн/євро. Отже, курс євро зріс приблизно на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,64/44,67 грн/дол., а до євро - 51,72/51,75 грн/євро.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 3 вересня встановлено на рівні 11,94 грн/злотий. Напередодні, 2 вересня, злотий коштував 11,90 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подорожчала приблизно на 4 копійки.

Що буде з курсом валют у вересні - прогноз експерта

Різкого стрибка курсу долара в Україні на початку вересня не очікується. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, долар перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а євро - 51-52,5 грн.

За його словами, на міжбанку збережеться високий попит з боку імпортерів, який у перший тиждень вересня може на 15-20% перевищувати пропозицію. Водночас Нацбанк компенсуватиме дефіцит валюти інтервенціями.

"Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - пояснив Лєсовий.

При цьому Лєсовий радить українцям не поспішати скуповувати валюту.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий прогнозував поведінку валютного ринку на початку вересня. Він зауважив, що попит на валюту може перевищувати пропозицію.

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо середньої зарплати за липень. Згідно з оприлюдненим звітом середня зарплата у липні становила 32 243 грн. У річному вимірі номінальна оплата праці зросла на 21,7%, а реальна - на 12,9%.

Національний банк України опублікував офіційні курси валют на 2 вересня. За даними регулятора долар і євро подешевшали у порівнянні з попереднім робочим днем.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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