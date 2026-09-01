Українцям радять зробити запаси їжі та води: скільки продуктів треба мати

В Держпродспоживслужбі пояснили, на який термін оптимально запастися їжею.

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Полиці супермаркетів в Україні не будуть повністю порожні, але людям потрібно зробити певні запаси / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Катеренчук:

Українцям варто мати запас води та продуктів на 7-12 днів

Дефіциту продуктів в Україні не очікують

Українцям варто сформувати вдома недоторканний запас питної води та базових продуктів харчування з розрахунку на 7-12 діб. Про це в етері День.LIVE заявив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеренчук.

За його словами, продуктові запаси необхідні через ризик ворожих ударів по логістичних складах і критичній інфраструктурі.

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"Звичайно, не потрібно хаотично і панічно закуповувати продукти на місяць і більше. Вони мають свій термін придатності, тому треба стежити не лише за кількістю, а й за якістю", - наголосив Катеренчук.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні

Скуповувати крупи мішками, за оцінкою посадовця, сенсу немає, бо в України є власна ресурсна база. Україна стабільно тримається в топ-10 світових виробників зернових культур, тому внутрішніх обсягів достатньо для покриття потреб ринку.

"Дефіциту продуктів у нас немає і не буде. Навіть якщо якийсь товар тимчасово зникне з полиць, його завжди замінять імпортом з іншої країни. РФ саме працює над тим, щоб створити паніку й хаос, аби люди відволікалися від життєвих питань", - пояснив голова Держпродспоживслужби.

Як російські удари впливають на бізнес в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Андрія Новака, російські удари по складській інфраструктурі змушують український бізнес не лише відновлювати зруйноване, а й закривати навіть неушкоджені об’єкти через загрозу нових атак.

Показовою є ситуація з мережею "Епіцентр". Після серії російських атак компанія почала закривати торговельні центри та вивозити товари з магазинів у районах із високим ризиком повторних ударів.

Удари РФ по продуктових складах - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська перейшли до нової тактики цілеспрямованого економічного та психологічного тиску на столицю України. Останніми днями головним вектором масованих атак дронами на Київщину стало свідоме знищення цивільної інфраструктури - складських комплексів, розподільчих центрів та великих логістичних вузлів провідних торговельних мереж.

Напередодні стало відомо, що російські атаки на торговельні та логістичні об'єкти в Україні порушили постачання товарів і продуктів у супермаркети. В деяких магазинах виникли перебої зі свіжими продуктами та молочною продукцією

Раніше стало відомо, що в Україні можливе незначне здорожчання окремих груп товарів. Подорожчати може логістика доставки картоплі, огірків і помідорів, однак сезонне падіння цін на овочі перекриє цей ефект для кінцевого споживача.

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Про персону: Анатолій Катеренчук Анатолій Катеренчук - начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві з лютого 2025 року, перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві з червня 2024 до лютого 2025 року.

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