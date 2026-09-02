Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

Масштабний збій у системі Резерв+ усунуто. У деяких громадян ще можуть спостерігатися збої в роботі додатка.

https://glavred.net/ukraine/rabotu-rezerv-vosstanovili-no-est-vazhnyy-nyuans-chto-zayavili-v-minoborony-10793375.html Посилання скопійоване

​"Резерв+" знову працює / Колаж: "Главред", фото: УНІАН ​

Головне:

Міноборони відновило роботу "Резерв+"

Доступ відкрито після технічного збою

Для роботи потрібно оновити сервіс

Робота додатка Резерв+ відновлена. Щоб користуватися Резерв+, необхідно оновити додаток до останньої версії в App Store або Google Play. Про це йдеться в заяві Міноборони України вранці 2 вересня.

У відомстві повідомили, що авторизація та функції додатка працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу ввечері 1 вересня.

відео дня

"Деякі користувачі ще можуть стикатися з труднощами. Завершуємо роботу над їх усуненням", - додали в Міноборони.

Резерв+ / Інфографіка: Главред

Масштабний збій у "Резерв+"

Як писав Главред, вранці 1 вересня у додатку Резерв+ стався масштабний збій. Користувачі скаржилися, що сервіс не завантажується і не дозволяє оновити дані.

У Міноборони розповіли, що сталося з додатком:

Близько 03:00 автоматично оновився сертифікат безпеки Резерв+. Через налаштування захисту попередня версія додатка не могла підключитися до системи.

Близько 04:00 розпочалася публікація оновленої версії Резерв+ з виправленням. О 06:30 оновлення стало доступним у Google Play, о 07:46 - в App Store. Після цього багато користувачів одночасно почали входити в додаток, через що різко зросло навантаження.

О 10:02 усунули проблему з надмірним навантаженням і перезапустили системи, що відповідають за вхід.

Що повинні мати при собі чоловіки, якщо Резерв+ не працює

Військовозобов’язаним українцям слід заздалегідь підготуватися до ситуацій, коли мобільний додаток Резерв+ не працює через технічні збої або відсутність зв’язку.

Як повідомила адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі ТСН.ua, одним із найпростіших способів уникнути проблем під час перевірки документів є завчасна підготовка паперового підтвердження військово-облікових даних.

"Однозначно потрібно мати при собі паперову копію виписки з додатка Резерв+. Таку копію важливо оновлювати хоча б раз на тиждень. А в ідеалі копія має бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися повідомлення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого повідомлення не було, а зараз воно з’явилося", - зазначила Аніщенко.

Відсутність можливості пред’явити актуальні військово-облікові дані під час перевірки документів може мати серйозні наслідки, аж до доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Мобілізація в Україні - новини

Як писав Главред, Україні необхідно призивати до лав Сил оборони щонайменше 30 тисяч осіб щомісяця, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що мобілізація жінок в Україні не планується. Керівник ЦПД Андрій Коваленко закликав не поширювати паніку та спростував чутки про зміни в законодавстві щодо призову. На сайті Кабінету Міністрів було зареєстровано петицію №41/010515-26еп від 10 серпня 2026 року з вимогою запровадити обов’язкову мобілізацію для жінок, яка на даний момент зібрала лише кілька голосів із 25 000, необхідних для розгляду.

Народний депутат Роман Костенко спростував інформацію про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. За його словами, відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом вони не очікуються.

Інші новини:

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред