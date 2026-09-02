Небо над РФ стає небезпечним: Україна офіційно попередила ICAO про загрози для польотів

Україна закликає авіакомпанії та уряди враховувати ситуацію, навіть попри те, що Росія не інформує про наявні загрози належним чином.

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Україна попередила ICAO про небезпеку здійснення польотів у небі РФ / Колаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/andrij.sybiha

Головне із заяви Сибіги:

Повітряний простір РФ небезпечний для цивільної авіації

Україна закликала уникати польотів над територією Росії

Україна діє в межах права на самооборону за статтею 51 Статуту ООН

Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про те, що повітряний простір Росії небезпечний для польотів цивільної авіації через посилення воєнної активності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

"Україна офіційно повідомила Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) про те, що російський повітряний простір не є безпечним для цивільної авіації через посилену воєнну активність. Ми наполегливо закликаємо усіх уникати його", - наголошується у повідомленні. відео дня

Сибіга наголосив, що Росія, попри наявні загрози, які виникли внаслідок її агресії проти України, навмисно ігнорує необхідність належного інформування про них. Ця агресія в останні роки вже призвела до кількох інцидентів.

"В умовах різкого загострення терору Росії проти України, російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим", - підкреслив Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна вирішила офіційно попередити ICAO, авіакомпанії та уряди інших держав, щоб вони виявляли обережність під час використання російського повітряного простору. За його словами, це необхідно навіть попри те, що Росія не виконує свій обов’язок щодо належного інформування про наявні загрози.

"Ми хочемо унеможливити ненавмисні інциденти", - відзначив Сибіга.

Міністр також заявив, що війна повертається на територію Росії, а Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Клчові ціли в РФ / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, 1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції уразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Крім того, в ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговий морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і влучань у Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем у ніч проти 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктах РФ на аеродромах Єйськ та Міллерово. За даними СБС, уражено 8 цілей, зокрема ЗРГК "Панцир-С1", чотири РЛС, склади авіаційного озброєння та боєприпасів і технічно-експлуатаційну частину.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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