Регіони засипатиме снігом: Україну накриває морозний антициклон

У деяких областях України температура повітря опуститься до 6 градусів морозу.

https://glavred.net/synoptic/regiony-budet-zasypat-snegom-ukrainu-nakryvaet-moroznyy-anticiklon-10547909.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 7 березня буде сніжною. У деяких областях очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україну вривається антициклон Jasper. У більшості областей буде суха погода. Однак температура повітря буде низькою і це похолодання затягнеться, перейде на наступний тиждень. Вона додала, що потепління розпочнеться після 16-го березня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / фото: ventusky

Погода 7 березня

В Україні 7 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер в цей день буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 7 березня в Україні мокрий сніг та дощ. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / фото: meteoprog

Погода 7 березня у Києві

У Києві 7 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.