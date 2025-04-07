Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

Коротко про головне:
- На Полтавщині затримано російську агентку, яка готувала теракти
- Диверсантка була завербована через онлайн-казино та отримала інструкції з РФ
На Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік. Про це повідомили у Службі безпеки України та Офісі генпрокурора.
За сценарієм російських кураторів, вибухівка мала здетонувати під час закладки пристрою — разом із самою виконавицею.
"У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою", — стверджує слідство.
Проте завдяки швидкій реакції СБУ план ворога вдалося зірвати. Агентку затримали до того, як вона встигла реалізувати задумане.
Із віртуального казино — в реальну тюрму
З’ясувалося, що виконавицею виявилася 30-річна безробітна мешканка Полтавщини. Вона піддалася вербуванню через онлайн-казино, де шукала "швидкі гроші", і врешті опинилася під контролем російського спецслужбіста.
Їй надали кошти на оренду "конспіративної" квартири та закупівлю компонентів для вибухівки. За інструкціями з РФ вона виготовила СВП, сховавши його у побутовий чайник. Уражаючі елементи та віддалене управління через електронний пристрій мали зробити атаку максимально небезпечною.
Під час обшуку правоохоронці вилучили складові саморобної вибухівки та смартфон із доказами комунікації з російським куратором.
Що далі
Затриманій вже оголошено підозру за двома статтями ККУ:• ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — готування до теракту;• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження з вибухівкою.
Наразі вона під вартою. За вчинене їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Викриття агентури РФ - новини України
Як раніше повідомляв Главред, СБУ разом з Національною поліцією попередили теракт у Києві, організований російською воєнною розвідкою. Агенти РФ планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у місці з великою кількістю людей у столиці.
Також Польща передала Україні російського агента, який входив до оточення українського олігарха Віктора Медведчука. Цю особу було затримано нещодавно в Мазовецькому воєводстві.
Нагадаємо, що СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.
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Що таке Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.
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