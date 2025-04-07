Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

Жінка з Полтавщини готувала теракти для окупантів.

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СБУ затримали російську диверсантку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На Полтавщині затримано російську агентку, яка готувала теракти

Диверсантка була завербована через онлайн-казино та отримала інструкції з РФ

На Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік. Про це повідомили у Службі безпеки України та Офісі генпрокурора.

За сценарієм російських кураторів, вибухівка мала здетонувати під час закладки пристрою — разом із самою виконавицею.

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"У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою", — стверджує слідство.

Проте завдяки швидкій реакції СБУ план ворога вдалося зірвати. Агентку затримали до того, як вона встигла реалізувати задумане.

Із віртуального казино — в реальну тюрму

З’ясувалося, що виконавицею виявилася 30-річна безробітна мешканка Полтавщини. Вона піддалася вербуванню через онлайн-казино, де шукала "швидкі гроші", і врешті опинилася під контролем російського спецслужбіста.

Їй надали кошти на оренду "конспіративної" квартири та закупівлю компонентів для вибухівки. За інструкціями з РФ вона виготовила СВП, сховавши його у побутовий чайник. Уражаючі елементи та віддалене управління через електронний пристрій мали зробити атаку максимально небезпечною.

Під час обшуку правоохоронці вилучили складові саморобної вибухівки та смартфон із доказами комунікації з російським куратором.

СБУ інфографіка / Главред: інфографіка

Що далі

Затриманій вже оголошено підозру за двома статтями ККУ:• ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — готування до теракту;• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження з вибухівкою.

Наразі вона під вартою. За вчинене їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття агентури РФ - новини України

Як раніше повідомляв Главред, СБУ разом з Національною поліцією попередили теракт у Києві, організований російською воєнною розвідкою. Агенти РФ планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у місці з великою кількістю людей у столиці.

Також Польща передала Україні російського агента, який входив до оточення українського олігарха Віктора Медведчука. Цю особу було затримано нещодавно в Мазовецькому воєводстві.

Нагадаємо, що СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

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