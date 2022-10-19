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"У двигун влучила ракета": пілот, який прорвав блокаду Маріуполя, розповів, як евакуював поранених

19 жовтня 2022, 09:03

Євген Соловйов вивіз з оточеного військами РФ Маріуполя понад двадцять поранених, ледь не віддавши власне життя. Йому присвоїли звання Героя України.

Євген Соловйов
Євген Соловйов розповів, як евакуював поранених з Азовсталі / Фото armyinform.com.ua

Пілот вертольота Євген Соловйов виконав два польоти в блокадний Маріуполь, Політ на острів Зміїний та ще понад сотню інших бойових завдань, про більшість з яких поки не можна говорити. Льотчику, якому за його подвиги присвоїли звання Героя України, вивіз з оточеного російськими військами Маріуполя понад двадцять поранених, ледь не віддавши власне життя.

Допомогу в Маріуполь потрібно було доставляти на 100 км в глибину контрольованої загарбниками території.

"Коли мені вперше поставили завдання, це особисто робив командувач армійською авіацією, я розумів, щоб погодитися виконувати її, потрібно бути або дуже сміливим, або дуже дурним. Чесно сказав, що я не такий сміливий і не такий дурний. Саме тоді командувач і запитав мене: "Як думаєш, скільки життів коштує одне твоє життя?". Коли я поставив собі це питання - все зрозумів", - розповів Соловйов в інтерв'ю АрмияInform.

Перша спроба прорватися до Маріуполя виявилася невдалою. Росіяни відкрили вогонь, пілоти були змушені повернутися. Вдруге вдалося дістатися до міста і доставити захисникам ліки і боєприпаси, а також евакуювати поранених.

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Один з чотирьох вертольотів з цього завдання не повернувся – його збили окупанти, з екіпажу вижила лише одна людина. Сам Євген також ледь не загинув.

"На зворотному шляху з Маріуполя, в шести кілометрах від міста, у двигун гелікоптера влучила ракета, але не здетонувала. Двигун відмовив, проте мені вдалося повернутися. Якби ракета здетонувала, я б згорів", - розповів пілот.

Під час другої спроби прорватися до Маріуполя на підготовку було всього кілька годин. Операцію повністю планувало Головне управління розвідки та командування авіації ЗСУ. Складність полягала в тому, що після перших польотів вже не було тієї раптовості, проте іншого способу доставити боєприпаси і забрати поранених не було.

"Звичайно, було страшно. Коли ми йшли туди, бортовий комп'ютер показував, що до місця призначення півгодини. Я розумів, що мені, можливо, залишилося жити півгодини. Летиш і розумієш, що шанси повернутися – мізерні", – сказав Герой України.

'У двигун влучила ракета': пілот, який прорвав блокаду Маріуполя, розповів, як евакуював поранених

Як повідомляв Главред, 12 жовтня недалеко від Вінниці зазнав аварії літак Повітряних сил України. Пілот почав втрачати керування машиною, але зробив все можливе, щоб відвести винищувач подалі від Вінниці, і катапультувався. Військовослужбовець виконував бойове завдання зі знищення в небі над Вінницькою областю ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Раніше ми писали, що в Маріуполі від російських обстрілів загинула подружня пара - Віталій і Алла Таран. Він - 15 квітня, вона - через три тижні. Напередодні загибелі Віталія вони зустрілися після півторамісячної розлуки. Жінка бігла під вибухами до пораненого чоловіка. Наступного дня на госпіталь росіяни скинули бомбу. У пари залишився трирічний син Данило.

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